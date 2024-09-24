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Политика

Андрей Самсонов: "Программа "Время героев" стала важным проектом по обновлению управленческой элиты"

26 сентября 2024 16:35  [107] Политика

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода избрали на пост председателя Думы Евгения Чинцова. Новый руководитель – кадровый военный, полковник. Он принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также в СВО. Награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и медалью А. Суворова. 

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

Программа "Время героев", очень амбициозный и важный проект по обновлению управленческой элиты, что уже видно из названия. То, как Евгений Чинцов справится со своими новыми обязанностями, во многом предопределит и будущее эксперимента. Именно этим объясняется и "личное" наставничество со стороны губернатора Глеба Никитина. Ведь при всем сходстве функций командного состава, отвечающего за организацию достойного быта и условий для своих подчиненных, разница между военной и гражданской службой огромна. Достаточно вспомнить, что в отличие от военнослужащих, население "строем не ходит", и на многие распоряжения и действия региональных и муниципальных властей имеет свой собственный взгляд и реакцию, часто далекие от комплиментарности. Не живут "по уставу" и депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, деятельность которых придется организовывать новому спикеру. 

Есть множество различных измерений программы "Время героев", делающих её одним из важнейших кадровых проектов в стране. Остановлюсь на двух, актуальность которых сложно переоценить. Во-первых, это демонстративное, публичное измерение. Военная служба, готовность рисковать своей жизнью в интересах страны, становятся социальным лифтом, открывающим дорогу к управленческим "высотам" не только на военной службе, но и в повседневной гражданской жизни. "Долг платежом красен" - старая русская поговорка, воплощение которой в жизнь всегда считалось народом одним из основных принципов социальной справедливости.

И, второе. Ключевые ассоциации у большинства населения с военнослужащими - участниками СВО и других военных операций по защите интересов страны, это "долг" и "честь". Понятия, которые в массовых представлениях о гражданской государственной и муниципальной службе чаще всего присутствуют как "желаемое", а не действительное. От дальнейшей работы Евгения Чинцова и тех, кто придет во власть следом за ним, будет зависеть, изменятся ли представления населения о власти и людях, её олицетворяющих, среди большинства обывателей. Или политика и гражданская служба так и останутся в глазах населения делом весьма престижным, вполне прибыльным, но не слишком чистоплотным".

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Теги:
Андрей Самсонов Гордума
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