Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти" Политика

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода избрали на пост председателя Думы Евгения Чинцова. Новый руководитель – кадровый военный, полковник. Он принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также в СВО. Награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и медалью А. Суворова.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Строго говоря, "человек в погонах" совсем не новое явление в структурах власти. Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти. Корни этой традиции уходят еще во времена Петра Великого, когда возникла новая российская система государственного управления.

Сегодня даже при самых поверхностных подсчетах около четверти сотрудников региональных и муниципальных органов власти – это бывшие офицеры. Среди них и полицейские, и армейские, и прокурорские и т.д. Но совершенно другое дело – боевые офицеры. У них особый жизненный опыт, иные взгляды на жизнь, другая этика. Однако таких людей объективно очень немного. Для того чтобы что-то изменилось в сложившихся алгоритмах жизни органов власти, эти "немногие" должны сформировать "критическую массу" в структурах власти. Если это произойдет, тогда возможно говорить о том, что в физике называют "реакцией".

Что же касается населения, то ожидание подобных “реакций” относится к самым искренним и устойчивым ожиданиям. Об этом свидетельствуют все социологические опросы – от Саргона Аккадского до наших дней".