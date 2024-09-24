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Общество

Более тысячи заявок поступило летом через ПОС с просьбой о ремонте дорог в Нижнем Новгороде

27 сентября 2024 16:30  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Этим летом от нижегородцев через платформу обратной связи (ПОС) поступило 1300 заявок  с просьбой о локальном ремонте дорог и тротуаров столицы Приволжья, сообщают специалисты АНО "Аналитический центр города Нижнего Новгорода".

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, в основном летом поступали просьбы, связанные с ямочным ремонтом. На 99% заявок дорожные службы отреагировали, остальные заявки находятся в работе.

По информации специалистов аналитического центра, все запросы, полученные с помощью платформы обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе", "Горячей линии" главы города Нижнего Новгорода, а также личных сообщений, которые приходят в аккаунты мэра Нижнего Новгорода и губернатора Нижегородской области в соцсетях собирают и обрабатывают на созданной в 2021 году платформе "Лобачевский".

Эксперты аналитического центра также отмечают, что для решения различных вопросов горожане активно пользуются платформой обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". ПОС очень легко воспользоваться. Форму для подачи сообщений можно найти на "Госуслугах",в мобильном приложении,  а также с помощью баннеров, которые есть в соцсетях на официальных страницах муниципальных учреждений, районных администраций и мэрии. 

Ранее сообщалось, что платформа обратной связи "Лобачевский" запустили в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что около 260 тысяч нижегородских пациентов обратились на платформу обратной связи за 3 года. 

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Теги:
Госуслуги Дороги
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