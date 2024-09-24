Улицу Космическую частично перекроют на Автозаводе до конца октября

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Движение транспорта приостановят на пересечении трамвайных путей и улицы Космической в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 28 сентября до 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение вводится из-за проведения работ по реконструкции трамвайных путей.
"Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, и следовать указаниям дорожных знаков", - говорится в сообщении.
На время проведения работ автобусы А-75, Т-87 будут следовать по улицам Мончегорской, Орбели, Минеева в оба направления.
Напомним, перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.
Также ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться до конца 2024 года.
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