Улицу Космическую частично перекроют на Автозаводе до конца октября Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Движение транспорта приостановят на пересечении трамвайных путей и улицы Космической в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 28 сентября до 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение вводится из-за проведения работ по реконструкции трамвайных путей.

"Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, и следовать указаниям дорожных знаков", - говорится в сообщении.

На время проведения работ автобусы А-75, Т-87 будут следовать по улицам Мончегорской, Орбели, Минеева в оба направления.

Напомним, перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.

Также ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться до конца 2024 года.