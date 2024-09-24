ГУММиД считает логичным продлить линию метро до ТРЦ "Фантастика" в Нижнем Новгороде Общество

МКУ "ГУММиД" считает логичным продлить линию метро до торгово-развлекательного центра "Фантастика" и в Седьмой микрорайон в Нижнем Новгороде. Об этом глава ведомства Андрей Левдиков сообщил в интервью телекомпании "Волга".

Так, по словам руководителя ГУММиД, логичным продолжением станции "Сенная" должна быть станция вблизи ТЦ "Фантастика", поскольку там расположено много жилых комплексов.

Что касается Сормовско-Мещерской линии, то при строительстве станции "Сормовская" на улице Станционной одним из критериев была возможность продления метро.

"Дальше туда, в направлении Седьмого микрорайона", - добавил Андрей Левдиков.

Напомним, станции метро "Оперный театр" и площадь "Сенная" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Также ранее сообщалось, что станцию метро "Сормовская" построят в декабре 2026 года.