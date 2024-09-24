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Происшествия

Более 3 тысяч человек утонуло в России с начала года

30 сентября 2024 13:22  [124] Происшествия

Более 3,1 тысяч человек погибли на водоёмах России с начала текущего года, сообщают Известия.

По данным МЧС, с начала года на водоёмах страны произошло около 4 тысяч инцидентов, в которых погибли 3,1 тысяч человек, в том числе 368 детей. 

"За время купального сезона, который официально начался 1 июня, на водоемах погибли 2489 человек, из них 322 ребенка. 

Большая часть несчастных случаев произошла в местах, необорудованных для купания. Так, в МЧС отметили, что в официальных местах для купания погибли 22 человека, или 0,8% от всех утонувших.

Самое большое число погибших зафиксировано на территориях Московской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Республики Башкортостан.

Основными причинами гибели людей на воде в МЧС называют купание в состоянии опьянения, в необорудованных местах, нарушение требований эксплуатации маломерных судов, неорганизованный туризм, а также рыбалку и природные явления.

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли с начала купального сезона в Нижегородской области.

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Теги:
МЧС Статистика Утонувшие
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