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Общество

Маршрут Т-18 изменится в Нижнем Новгороде с 1 октября

30 сентября 2024 13:40  [119] Общество

Схема движения маршрута Т-18 изменится в Нижнем Новгороде с 1 октября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

Так, маршрут будет переведен на регулируемый тариф с изменением номера на А-18.

Также планируется "спрямить" маршрут, перенеся участок проезда с Московского шоссе на улицы Рябцева, Чаадаева, Циолковского, Акимова на Бурнаковский проезд, улицы Коминтерна, Культуры.

"Данное изменение улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона "Бурнаковский" и улицы Культуры. В связи с переносом трассы маршрута Т-18 будет увеличен выпуск автобусов на маршрутах А-22 и Т-74", - отметили в ЦРТС.

На маршруте А-18 будет работать 16 автобусов.

Напомним, маршрут T-86 изменится в Нижнем Новгороде с 30 сентября.

Также ранее сообщалось, что автобусы Т-13, Т-44 и А-23а перестали ходить в Нижнем Новгороде.

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Теги:
маршруты Общественные слушания
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