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Экономика

Стратегию развития АПК утвердили в Нижегородской области

30 сентября 2024 14:32  [57] Экономика

Стратегию развития агропромышленного комплекса до 2035 года утвердили в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, основная цель стратегии - достижение лидерства Нижегородской области в обеспечении технологического суверенитета АПК России.

Стратегия развития АПК региона скоординирована с региональной и федеральной программами развития и действующим законодательством. Среди сильных сторон агропромышленного комплекса региона в документе отмечается высокий научно-технологический и образовательный потенциал, высокая предпринимательская активность, диверсификация АПК, серьезный уровень развития ИТ-сферы.

Для дальнейшего развития отрасли планируется реализовать порядка 20 проектов. Одним из главных прогрессивных решений в документе обозначен переход к кластерной политике: создание трех субкластеров по самым перспективным для Нижегородской области направлениям - производство молочной продукции, картофеля, а также производство и переработка волокнистых материалов.

Для участников кластеров разработают специальные меры поддержки. Кроме того, пристальное внимание будет уделено профильному образованию, научным разработкам и их внедрению, повышению производительности труда и цифровизации сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии собрали уже 1,5 млн тонн зерна с начала уборочной кампании.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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