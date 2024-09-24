Обновлённый Дом культуры открылся в селе Васильевка Сеченовского округа Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Васильевка Сеченовского округа после ремонта открылся Дом культуры. Работы здесь проводились в рамках нацпроекта "Культура".

Как рассказали в региональном Минкульте, здание ДК было построено в 1968 году. В рамках капремонта, на который было направлено более 6 млн рублей, были обновлены фасады, отремонтированы входные группы, установлены пандусы. Кроме того, ремонт затронул внутренние помещения, в которых заменили полы, установили новые двери и окна, смонтировали навесные потолки, заменили электрику.

Сельский Дом культуры в Васильевке обслуживает шесть населённых пунктов. В нём базируются десять клубных формирований и любительских объединений, в том числе детский фольклорный кружок "Калинка" и детский танцевальный кружок "Каблучок", фольклорный ансамбль "Умарина", театральный кружок "Маска", клуб "Ветеран".

В Минкульте уточнили, что ежегодно в Васильевском ДК проходит более 200 мероприятий, которые посещают более 5,5 тысячи человек.

"Для нас всегда большая радость, когда строятся и ремонтируются объекты бюджетной сферы, как в данном случае - сельские Дома культуры. А Васильевский Дом культуры – самый настоящий очаг культуры: здесь всегда кипит жизнь, слышны голоса детей и взрослых. Сюда и до ремонта было приятно приходить. Те люди, которые здесь работают, были всегда участниками абсолютно всех мероприятий и у нас в округе, и за его пределами", - прокомментировал глава МСУ Сеченовского округа Евгений Наборнов.

Напомним, что нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и"Цифровая культура".