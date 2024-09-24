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Общество

Ремонт участка арзамасской трассы завершился в Нижегородской области

01 октября 2024 10:47  [118] Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Плановый ремонт участка федеральной трассы Р-158 завершился в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Речь идет об участке магистрали с 193 по 218 км.

"В настоящее время здесь завершается обустройство инфраструктуры. На этом отрезке магистрали возможны локальные ограничения", - пояснили в управлении.

Кроме того, из-за работ по расширению трассы до четырех полос проезжую часть сузили на участке с 40 по 52 км в Дальнеконстантиновском районе. Скоростной режим ограничен до 50 км/ч.

По этой же причине проезжая часть сужена на отрезке трассы Р-158 77-104 км в Арзамасском районе. На отдельных участках возможен реверс. Максимальная скорость за пределами населенных пунктов не должна превышать 50 км/ч, а на территории поселений – 40 км/ч.

Напомним, дорожники завершили расширение 7 км арзамасской трассы до четырех полос в Дальнеконстантиновском районе.

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Теги:
Р-158 Ремонтные работы
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