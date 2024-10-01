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Общество

Более 20 дворовых территорий благоустраивают в Ленинском районе по обращениям жителей

01 октября 2024 18:54  [102] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Двадцать три дворовых территорий благоустраивают в Ленинском районе Нижнего Новгорода по программе "Формирование комфортной городской среды". 

Как сообщает районная администрация, в настоящее время работы завершены на проспекте Ленина, 59/2,53/1,71/1, улице Херсонской, 14, улице Новикова-Прибоя, 17а, площади Комсомольской 2/2, улице Гончарова,1, улице Заводской 17,17/1,17/2.

На улице Макарова, 2 подрядчик обустроил проезды и парковочные карманы после многочисленных обращений местных жителей в райадминистрацию. Здесь находится детская поликлиника №18, на данный момент проблема прохода к медучреждению устранена.

Всем подрядным организациям дано поручение ускорить процесс сдачи объектов.

Ранее сообщалось, что содержание благоустроенных пространств проинспектировали в Ленинском районе.

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Теги:
Благоустройство Ленинский район ФКГС
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