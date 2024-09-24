Содержание благоустроенных пространств проинспектировали в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Содержание благоустроенных по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" общественных пространств проверили в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба администрации города, во время инспекции глава района Сергей Лукоянов вместе с подрядчиками побывал на сквере имени Воротынского, сквере Труженикам тыла и сквер, который находится в границах улиц Новикова-Прибоя и Героя Попова.

По итогам объезда Сергей Лукоянов поручил подрядным организациям обратить внимание на состояние подъездных путей к скверам, убрать мусор.

Напомним, в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Жилье и городская среда" будет благоустроено 29 общественных пространств.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в голосовании за благоустройство территорий 2025 году, приняли участие почти 210 тысяч человек. Этот показатель превысил прошлогодние показатели на 45 тысяч.