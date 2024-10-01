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Общество

Рассылка налоговых уведомлений физлицам началась в Нижегородской области

02 октября 2024 07:35  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ФНС начала рассылку налоговых уведомлений нижегородцам. Напомним, физические лица должны до 1 декабря текущего года заплатить земельный, транспортный и имущественный налог за 2023 год. Кроме того, с этого года введён налог с доходов в виде процентов по вкладам (если их размер превысил 150 тысяч рублей).

Уведомления приходят в личный кабинет на сайте налогоплательщика. Если человек не зарегистрирован в этом сервисе, он получит письмо обычной почтой по адресу регистрации.

Всего, по данным УФНС России по Нижегородской области, в текущем году сформировано 1,5 млн налоговых уведомлений на общую сумму 10 млрд рублей.

В ведомстве уточнили, что уведомления не направлены налогоплательщикам, имеющим налоговую льготу, налоговый вычет или переплату по налогу, которые полностью освобождают владельца объекта от уплаты налога. Если сумма налога к уплате составляет менее 300 рублей, уведомление также не направляется.

Оплатить налоги физических лиц в 2024 году необходимо не позднее 2 декабря.

Напомним, в прошлом году вступил в силу закон, позволяющий получать налоговые уведомления на Госуслугах. Но автоматически сервис не подключается: пользователь должен дать согласие на получение налоговых уведомлений и требований, используя бесплатную усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП).

Без подключения нового сервиса на Госуслугах отображается только напоминание об уже имеющейся задолженности, на которую начисляются пени.

Напомним, по итогам кампании по уплате имущественных налогов физлицами в 2023 году в бюджет Нижегородской области поступило более 8 млрд рублей. Уровень собираемости имущественных налогов по региону составил 99%. Самыми дисциплинированными оказались жители Арзамаса и Дзержинска, которые уплатили 99,8% налогов.

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Теги:
Налоги ФНС
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