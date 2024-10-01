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Общество

Центральная детская модельная библиотека открылась после ремонта в Семенове

02 октября 2024 09:58  [117] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Семенове после модернизации по модельному стандарту открылась центральная детская библиотека имени А.М. Горького. Как сообщили в Минкульте Нижегородской области, она стала первой модельной библиотекой, которую переоснастили в текущем году в рамках нацпроекта "Культура". 

Всего до конца году будет открыто 16 библиотек, 13 из которых будут модернизированы за счет областного бюджета. В итоге к концу года в Нижегородской области будут действовать более 50 модельных библиотек.

На оборудование центральной детской библиотеки имени А.М. Горького из федерального бюджета направили 15 млн рублей. На эти средства в библиотеке появилась развивающая сенсорная зона для малышей и игровая зона с мобильным интерактивным полом, оборудование для песочной анимации, интерактивные комплексы "Алмик Патриот" и "Глобус". Особенностью библиотеки стали голографическая станция, 3d-принтер, а также микроскопы, телескопы и домашний планетарий. 

Кроме того, в библиотеке оборудовали зал на 40 мест для проведения групповых занятий, который оснастили мультимедийным, проекционным и музыкальным оборудованием. Здесь же расположили рабочие места с доступом к электронному каталогу и Национальной электронной библиотеке. Также был обновлен  книжный фонд – закуплено 11 тысяч книг.  Для маломобильных посетителей закупили кресло-коляску и лестницеход, так как библиотека находится на втором этаже.

Первая в Семенове модельная библиотека – центральная библиотека имени Б.П. Корнилова - была открыта в 2022 году благодаря нацпроекту "Культура". Она расположена в одном здании с центральной детской библиотекой имени А.М. Горького, и вместе они составляют единый современный библиотечный центр.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

Ранее сообщалось, что нижегородские модельные библиотеки стали победителями конкурса "Золотая полка".

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Теги:
Библиотеки культура Нацпроект
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