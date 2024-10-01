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Общество

Мурал в честь участника СВО Сергея Жунтова появился в Нижнем Новгороде

02 октября 2024 12:49  [108] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде открыли новый мурал, который посвящен участнику спецоперации Сергею Жунтову.

Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", мурал создан в рамках проекта "Социальные граффити", который стал одним из победителей городского конкурса "Открытый Нижний" в 2024 году. 

Сергей Жунтов служил старшим прапорщиком, командиром автомобильного взвода. Во время службы принимал участие в выполнении спецзадач в Сирии. В феврале 2022 года отправился на СВО. Героически погиб в селе Гроза Харьковской области. Посмертно награжден орденом Мужества.

На открытии памятного арт-объекта с приветственным словом к участникам церемонии обратился директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.

"Среди участников сегодняшнего мероприятия много молодых ребят. На таких встречах они видят настоящих героев, узнают об их подвигах. В наше непростое время очень важно иметь правильные ориентиры, и уверен, что благодаря таким проектам у современного поколения они будут верными, с заложенными истинными общечеловеческими ценностями", - отметил Артур Штоян.

Руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина поблагодарила родственников героя, которые нашли в себе силы и присоединяются к увековечиванию памяти о своих близких.

"Сегодня мы открыли новый объект, посвященный очень смелому и отважному, в то же время доброму и скромному в обычной жизни человеку, служившему во многих горячих точках и с честью выполнившему свой долг в специальной военной операции. Уверены, что чувство гордости при виде его портрета будут испытывать и нижегородцы, и гости города", - сказала Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что граффити в честь участника СВО Александра Горева появилось в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Волонтеры граффити СВО
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