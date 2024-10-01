Новый "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы№

Седьмой по счету вагон трамвая, оформленный в рамках соцпроекта "Общественно-историческая выставка "Вагон Победы", начал ходить по маршруту №21 в Нижнем Новгороде. Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", проект реализуется при поддержке направления "Росмолодежь.Гранты".

Оформление вагона связано с деятельностью добровольческих организаций и волонтеров, которые оказывают помощь участникам СВО. На открытии выступили творческие коллективы и прошла интеллектуальная викторина, посвященная истории города.

Предыдущие шесть вагонов, которые были запущены в рамках проекта, посвящены вкладу горьковчан в Великую Победу, героям специальной военной операции и добровольческим практикам по помощи участникам СВО. В ближайшее время появится еще три новых вагона.

Присоединиться к помощи участникам спецоперации и их семьям можно в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Андрей Гнеушев наградил нижегородских волонтеров за активную помощь участникам СВО.