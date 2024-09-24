Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2024 12:04  [10] Новый "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде
27 сентября 2024 11:32  [97] Ремонт тротуара по улице Веденяпина начался по поручению Юрия Шалабаева
27 сентября 2024 11:08  [88] Итоговый этап национальной премии "Корпоративный музей" пройдет в Нижнем Новгороде
27 сентября 2024 10:57  [152] Дорожники завершили расширение 7 км арзамасской трассы до четырех полос
27 сентября 2024 10:42  [128] Провода, фонари и счетчики: кто и за что отвечает в вопросах электроснабжения
27 сентября 2024 10:18  [116] Более 50 пар в Нижегородской области воспользовались услугой выездных свадебных церемоний
27 сентября 2024 09:56  [132] "Теплоэнерго" проведет капремонт участка теплосети в районе "Дома книги" на улице Советской
27 сентября 2024 09:32  [147] Научное сотрудничество РФ и Белоруссии рассмотрели на форуме вузов в Нижнем Новгороде
27 сентября 2024 09:15  [139] Глеб Никитин: "Воспоминания о детсадовском периоде жизни остаются с человеком на всю жизнь"
27 сентября 2024 08:17  [160] Международный форум "СО.ЗНАНИЕ" пройдет в третий раз в Нижнем Новгороде
Общество

Новый "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде

27 сентября 2024 12:04  [10] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Вагон трамвая, оформленный в рамках социального проекта "Общественно-историческая выставка "Вагон Победы", начал курсировать в Нижнем Новгороде по маршруту №27.  Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", проект реализуется движением "Волонтёры Победы" при поддержке направления "Росмолодежь.Гранты" с целью сохранения исторической правды о событиях прошлого и настоящего.

Оформление вагона, который стал шестым по счёту, посвящено деятельности добровольческих организаций и волонтеров по помощи
участникам СВО. В изображениях отражены основные направления деятельности: создание сухих душей, плетение маскировочных сетей, оказание социально-бытовой помощи, сбор гуманитарной помощи и другие.

В день запуска тематического вагона для пассажиров прозвучали патриотические песни, а также была организована викторина на знание фактов об истории страны и Нижнего Новгорода. В скором времен будут запущены ещё два вагона трамваев, а также два вагона метро, которые посвящены СВО.

Присоединиться к помощи участникам спецоперации и их семьям можно, обратившись в личные сообщения в группе "Волонтерский центр Нижегородской области» во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что более 18 тонн гумпомощи отправили нижегородские волонтеры в Курскую область.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры СВО Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2024 18:22  [395] Более 18 тонн гумпомощи отправили нижегородские волонтеры в Курскую область
26 сентября 2024 15:22  [342] Более 200 кг материалов для маскировочных сетей передал волонтерам Дом народного единства
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph