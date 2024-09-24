Новый "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Вагон трамвая, оформленный в рамках социального проекта "Общественно-историческая выставка "Вагон Победы", начал курсировать в Нижнем Новгороде по маршруту №27. Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", проект реализуется движением "Волонтёры Победы" при поддержке направления "Росмолодежь.Гранты" с целью сохранения исторической правды о событиях прошлого и настоящего.

Оформление вагона, который стал шестым по счёту, посвящено деятельности добровольческих организаций и волонтеров по помощи

участникам СВО. В изображениях отражены основные направления деятельности: создание сухих душей, плетение маскировочных сетей, оказание социально-бытовой помощи, сбор гуманитарной помощи и другие.

В день запуска тематического вагона для пассажиров прозвучали патриотические песни, а также была организована викторина на знание фактов об истории страны и Нижнего Новгорода. В скором времен будут запущены ещё два вагона трамваев, а также два вагона метро, которые посвящены СВО.

Присоединиться к помощи участникам спецоперации и их семьям можно, обратившись в личные сообщения в группе "Волонтерский центр Нижегородской области» во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что более 18 тонн гумпомощи отправили нижегородские волонтеры в Курскую область.