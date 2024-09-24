Новый "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде

Фото:
Вагон трамвая, оформленный в рамках социального проекта "Общественно-историческая выставка "Вагон Победы", начал курсировать в Нижнем Новгороде по маршруту №27. Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", проект реализуется движением "Волонтёры Победы" при поддержке направления "Росмолодежь.Гранты" с целью сохранения исторической правды о событиях прошлого и настоящего.
Оформление вагона, который стал шестым по счёту, посвящено деятельности добровольческих организаций и волонтеров по помощи
участникам СВО. В изображениях отражены основные направления деятельности: создание сухих душей, плетение маскировочных сетей, оказание социально-бытовой помощи, сбор гуманитарной помощи и другие.
В день запуска тематического вагона для пассажиров прозвучали патриотические песни, а также была организована викторина на знание фактов об истории страны и Нижнего Новгорода. В скором времен будут запущены ещё два вагона трамваев, а также два вагона метро, которые посвящены СВО.
Присоединиться к помощи участникам спецоперации и их семьям можно, обратившись в личные сообщения в группе "Волонтерский центр Нижегородской области» во "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что более 18 тонн гумпомощи отправили нижегородские волонтеры в Курскую область.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+