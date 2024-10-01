Россиян предупредили о новой схеме мошенников для взлома аккаунтов на "Госуслугах" Происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники звонят от лица сотрудников МФЦ для взлома аккаунта на "Госуслугах". Об этом предупредили в МВД, сообщает телеканал "360".

"Как они действуют? Звонят по телефону, представляются сотрудниками МФЦ и говорят, что на ваше имя пришло электронное письмо. А чтобы его получить, нужно назвать код из смс. Если выполнить эту просьбу, у мошенников окажутся ключи от вашего личного кабинета на "Госуслугах", — рассказали в министерстве.

Таким образом злоумышленники не только получают доступ к информации о доходах, собственности и счетах в банках, но и могут оформить кредит.

"Важно! Никогда и никому не сообщайте коды из смс и puhs-уведомлений. Сотрудники МФЦ не обзванивают граждан. Сомневаетесь, что вам звонит сотрудник госорганов? Положите трубку и перезвоните по телефону организации, указанному на официальном сайте", — посоветовали в МВД.