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Происшествия

Более 85 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за действий аферистов

02 октября 2024 10:57  [5] Происшествия

Сотрудники нижегородской полиции за прошедшую неделю зафиксировали 105 преступлений, совершенных мошенниками с использованием различных схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, чаще всего мошенники прибегали к схемам "Звонок от службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка", "Мошенничество при онлайн-покупке". В общей сложности из-за действий злоумышленников, нижегородцы лишились более 85 млн рублей.

Так, жительнице Нижнего Новгорода позвонил якобы руководитель организации, в которой она работает. Начальник сообщил нижегородке, что ей поступит звонок из правоохранительных органов по важному вопросу. Затем потерпевшей позвонил "менеджер банка". Преступники убедили женщину в том, что с её банковским счётом неизвестные проводят сомнительные операции. В целях сохранения средств, жительницу Нижнего Новгорода уговорили выполнить некоторые действия. Женщина пошла на поводу у мошенников - обналичила собственные сбережения и перевела 2,5 млн рублей на указанные реквизиты через банкомат.

Ранее сообщалось, что более 1,7 млн рублей потеряла нижегородка, пытаясь заработать на инвестициях. Также сообщалось, что нижегородка продала квартиру и перевела все деньги на "безопасные счета".

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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