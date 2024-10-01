Нижегородская область прекратила выдачу патентов мигрантам Общество

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области сообщило, что "на основании мотивированного письма губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в адрес МВД России, а также на основании пункта 3 статьи 133 Федерального закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" выдача патентов, дающих право иностранным гражданам из "безвизовых" стран осуществлять трудовую деятельность, прекращена в Нижегородской области с 1 октября". Вместе с тем, УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области сообщило, что продолжит переоформлять патенты и вносить в них изменения тем иностранным гражданам, которые получили их ранее.

Несмотря на то, что тенденция введения ограничений на работу мигрантов в разных сферах деятельности (общественный транспорт, общепит и т.д.) в стране набирает обороты, радикальное решение, принятое в Нижегородской области, стало первым в России и вызвало общественное обсуждение. Нижегородские эксперты также включились в эту дискуссию и предложили свое видение причин, приведших к прекращению выдачи патентов, и оценке последствий этого решения.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"На фоне обсуждаемых во многих регионах (и даже на уровне Госдумы) мер по ужесточению мигрантского законодательства нижегородская инициатива действительно выглядит наиболее радикально: запретить выдачу патентов, дающих право иностранным гражданам из "безвизовых" стран осуществлять трудовую деятельность на территории региона. Нижегородская область по привлекательности для иностранных рабочих занимает 15 место в стране и второе — в ПФО. К тому же, по официальным данным, уровень безработицы в Нижегородской области сравним с погрешностью — менее 0,25%. Согласитесь, приведенные открытые данные не очень хорошо объясняют категоричность решения Глеба Никитина. Видимо, оно аргументировалось не только этими цифрами. А еще и соображениями национальной безопасности и снижения криминогенной составляющей в стране".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества отмечает факторы, ставшие драйвером для принятия такого решения.

"На решение о введении ограничения на выдачу патентов мигрантам повлияли несколько факторов. Среди них наиболее важным является растущая преступность мигрантов, снижающая и без того невысокие социально-экономические эффекты от их труда. За несколько лет взаимодействия с трудовыми мигрантами, в большинстве своем приезжающих из стран Центральной Азии, мы смогли убедится в том, что чаще всего они могут предложить неквалифицированный труд. При этом их деятельность отличает невысокая культура труда, а языковой барьер, который они не особенно стремятся преодолевать, зачастую сводит на нет усилия работодателя по внедрению новых технологий в процесс производства и повышению производительности труда".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС напоминает, что в обществе продолжается дискуссия о трудовых мигрантах.

"Нижегородская область стала первопроходцем среди других субъектов Российской Федерации, введя ограничение на выдачу патентов на трудовую деятельность мигрантов. С 1 октября 2024 г. ситуация изменилась, и подобная практика остановлена в нашем регионе, то есть речь идет именно о выдаче новых патентов. Тем же, кто уже имеет такой документ - его могут переоформить. Безусловно, решение вызвало общественный резонанс и породило множественную дискуссию: вопрос о трудовых мигрантах стоит очень остро в большинстве развитых государств, так как приезжая на работу в другую страну, иностранцы привносят результаты труда и ценности, идеологию. Это затрагивает не только экономическую сферу, но также и демографическую, культурную, политическую и др. Часто процесс трудовой миграции находится в нелегальном поле".

Эрадж Боев, к.и.н., директор НОЦ востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова связывает проблему трудовых мигрантов с важностью процессов в экономике страны.

"Прекращение выдачи в Нижегородской области патентов, дающих право иностранным гражданам осуществлять свою трудовую деятельность на территории региона, является резонансным и вместе с тем обоснованным решением, направленным на упорядочение трудовой миграции и приведение ее в соответствие с реальными экономическими потребностями области. Следует отметить, что патентная система для трудовых мигрантов была введена в России еще в 2010 году. С тех пор произошли существенные изменения в структуре экономики как на федеральном, так и на региональном уровне. Сегодня в условиях реализации курса на импортозамещение происходит рост реального сектора экономики, на первый план выходит потребность в квалифицированных кадрах, в первую очередь в сфере промышленного производства".

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"Прекращение выдачи патентов, дающих право на работу иностранным гражданам из "безвизовых" стран, является некоторым продолжением принятого ещё в марте текущего года решения – Указа Губернатора Нижегородской области от 20.03.2024 № 35 "Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Нижегородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности". Согласно мартовскому Указу был введен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании выданного патента, в такой сфере, как легковое такси. Скорее всего, одной из причин подобных ограничений выступает стремление определенным образом упорядочить миграционные правила, в частности, сделав, возможно, более распространенными другие формы правовых взаимоотношений между государством и приезжающими из зарубежных стран – например, разрешение на временное проживание и вид на жительство, устанавливающие более длительные периоды нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации (в случае с ВНЖ предоставляется возможность постоянного проживания в России). Кроме того, указанные формы взаимоотношений между РФ и гражданами зарубежных стран в дальнейшем могут подразумевать и получение российского гражданства, а это уже совершенно другой характер правовых отношений между человеком и институтом государства".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"