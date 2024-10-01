Елена Мозгунова: "Вопрос о трудовых мигрантах стоит очень остро в большинстве развитых государств" Общество

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области сообщило, что "на основании мотивированного письма губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в адрес МВД России, а также на основании пункта 3 статьи 133 Федерального закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" выдача патентов, дающих право иностранным гражданам из "безвизовых" стран осуществлять трудовую деятельность, прекращена в Нижегородской области с 1 октября".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Нижегородская область стала первопроходцем среди других субъектов Российской Федерации, введя ограничение на выдачу патентов на трудовую деятельность мигрантов. С 1 октября 2024 г. ситуация изменилась, и подобная практика остановлена в нашем регионе, то есть речь идет именно о выдаче новых патентов. Тем же, кто уже имеет такой документ - его могут переоформить.

Безусловно, решение вызвало общественный резонанс и породило множественную дискуссию: вопрос о трудовых мигрантах стоит очень остро в большинстве развитых государств, так как, приезжая на работу в другую страну, иностранцы привносят результаты труда и ценности, идеологию. Это затрагивает не только экономическую сферу, но также и демографическую, культурную, политическую и др. Часто процесс трудовой миграции находится в нелегальном поле.

В качестве последствия решения, которое принято в Нижегородской области, можно отметить то, что мигранты не исчезнут, а продолжат деятельность "в тени" и ресурсов властей не хватит для депортации сотен, а то и тысяч, человек. Ожидаемым будет и возникновение дефицита рабочей силы.

Однако, обратим внимание на главный содержательный момент: решение, принятое в нашем регионе, не требует мгновенного устранения всех трудовых мигрантов. Те, кто имеет такой документ – продолжат работать. То есть будет происходить постепенное замещение иностранных трудящихся, а весь процесс нелегальной мигрантской деятельности переводится в контролируемое правовое поле. Более того, упорядочение системного набора рабочей силы, в конечном итоге, может привести к тому, что приезд мигрантов будет осуществляться под конкретные запросы бизнеса.

Очевидно, что сокращение числа иностранных трудящихся – это еще и вопрос, затрагивающий основы национальной безопасности в контексте проведения СВО и общей геополитической ситуации".