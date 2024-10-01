Эрадж Боев: "Важной задачей для экономики РФ является переход к практике организованного набора иностранной рабочей силы" Общество

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области сообщило, что "на основании мотивированного письма губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в адрес МВД России, а также на основании пункта 3 статьи 133 Федерального закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" выдача патентов, дающих право иностранным гражданам из "безвизовых" стран осуществлять трудовую деятельность, прекращена в Нижегородской области с 1 октября".

Эрадж Боев, к.и.н., директор НОЦ востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова:

"Прекращение выдачи в Нижегородской области патентов, дающих право иностранным гражданам осуществлять свою трудовую деятельность на территории региона, является резонансным и вместе с тем обоснованным решением, направленным на упорядочение трудовой миграции и приведение ее в соответствие с реальными экономическими потребностями области. Следует отметить, что патентная система для трудовых мигрантов была введена в России еще в 2010 году. С тех пор произошли существенные изменения в структуре экономики как на федеральном, так и на региональном уровне.

Сегодня в условиях реализации курса на импортозамещение происходит рост реального сектора экономики, на первый план выходит потребность в квалифицированных кадрах, в первую очередь в сфере промышленного производства. Необходимость сокращения избыточного количества иностранной рабочей силы и установления жесткого контроля над процессами трудовой миграции также продиктована интересами национальной безопасности в условиях проведения специальной военной операции.

Важной задачей для российской экономики является осуществление перехода к практике организованного набора иностранной рабочей силы, ориентированного под конкретные потребности бизнеса и государственного сектора. При этом необходимо пояснить, что гражданам стран-участниц Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана - патент для осуществления трудовой деятельности на территории РФ по-прежнему не требуется".