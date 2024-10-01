Евгений Семенов: "На решение о введении ограничения на выдачу патентов мигрантам повлияли несколько факторов" Общество

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области сообщило, что "на основании мотивированного письма губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в адрес МВД России, а также на основании пункта 3 статьи 133 Федерального закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" выдача патентов, дающих право иностранным гражданам из "безвизовых" стран осуществлять трудовую деятельность, прекращена в Нижегородской области с 1 октября".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"На решение о введении ограничения на выдачу патентов мигрантам повлияли несколько факторов. Среди них наиболее важным является растущая преступность мигрантов, снижающая и без того невысокие социально-экономические эффекты от их труда.

За несколько лет взаимодействия с трудовыми мигрантами, в большинстве своем приезжающих из стран Центральной Азии, мы смогли убедится в том, что чаще всего они могут предложить неквалифицированный труд. При этом их деятельность отличает невысокая культура труда, а языковой барьер, который они не особенно стремятся преодолевать, зачастую сводит на нет усилия работодателя по внедрению новых технологий в процесс производства и повышению производительности труда.

Вместе с тем крупные диаспоры трудовых мигрантов, живущие по законам замкнутого сообщества, воспринимают окружающее социально-культурное пространство как транзитный мир: – "я здесь временно, я приехал заработать денег, вы и ваш мир мне не интересны, чужды". Подобные установки способствуют росту преступности. По данным Следственного комитета России "за восемь месяцев 2024 года мигранты совершили более 26 тысяч преступлений, при этом почти втрое выросло число преступлений "нелегалов". С начала 2024 года число преступлений, совершенных трудовыми мигрантами, возросло с 5868 до 9708. При этом количество тяжких деяний возросло на 12%".

Последнее обстоятельство стало представлять общественную угрозу и это потребовало решительных действий.

Оценивая последствия принятого решения не будем забывать, что интегральные показатели качества жизни формируются не только на основе экономических показателей, но и показателей социальной безопасности, куда входят физическая и имущественная безопасность членов общества и криминогенность и приносить безопасность общества в жертву экономическим успехам нецелесообразно".