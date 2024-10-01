Канавинский район Нижнего Новгорода возглавил 31-летний Артём Иванов Общество

Канавинский район Нижнего Новгорода возглавил Артём Иванов. О назначении сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что Иванов - нижегородец, хорошо знакомый с муниципальной службой.

"Канавинский район ему не чужой,- подчеркнул мэр. - Считаю это большим плюсом – когда в работе на конкретной территории с ней уже есть определенная связь и понимание специфики предстоящей работы. Её, как всегда, много, и я желаю Артёму Викторовичу с ней достойно справиться".

Юрий Шалабаев отметил, что надеется на помощь жителей района новому руководителю.

"Именно вы, как никто другой, знаете родной район и его потребности. Пусть совместная работа принесёт желаемые результаты!" - написал глава Нижнего Новгорода в своих социальных сетях.

Напомним, 16 мая глава администрации Канавинского района Олег Алешин, который возглавлял райадминистрацию с 2020 года, покинул свою должность. Временно исполняющим обязанности главы назначили первого заместителя - Александра Вовненко.

6 июня стартовал конкурс на замещение должности и на включение в кадровый резерв главных и высших должностей мэрии Нижнего Новгорода. Заявки подали 24 человека, к очному этапу допустили 16/ Кандидаты представили свои проекты на тему "Стратегия развития района города Нижнего Новгорода".

Артём Иванов получил максимальные баллы по результатам тестирования и был убедителен во время собеседования. Он стал самым молодым главой района.

СПРАВКА:

Артём Викторович Иванов родился 14 июля 1993 года. В 2017 году окончил ННГУ им. Н.И.Лобачевского по направлению "Государственное и муниципальное управление". В 2021 году окончил Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгининский университет), а в 2022 году прошёл дополнительное обучение в РАНХиГС по программе "Эффективное взаимодействие участников реализации национальных и региональных проектов".

С 2012 по 2017 года работал в коммерческих структурах, а в 2017 году перешёл работать в администрацию города Нижнего Новгорода главным специалистом отдела организационно-экономической работы департамента транспорта и связи. С 2018 по 2020 года снова работал в коммерческой организации.

С 2020 года перешёл работать в администрацию Канавинского района начальником отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития.

С апреля 2021 года занимал должность начальника управления экономического развития администрации Ленинского района, а 1 сентября 2022 года был утверждён в должность заместителя главы администрации.