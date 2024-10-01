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Экономика

Проблемы с выплатами по кредитам испытывает каждый второй заемщик в России

04 октября 2024 09:46  [43] Экономика

Каждый второй заемщик в России имеет проблемы с выплатами по кредитам, при этом более 20% россиян понятий не имеют о кредитном рейтинге. Как сообщает ТАСС, этими данными поделилась исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова.

"Среди заемщиков каждый второй сталкивается с проблемой по выплате кредита. Пока еще не все ответственно относятся к принятию такого решения, и 21% не знает, что такое кредитный рейтинг, а значит и не обладает тем инструментом, который бы позволил принять верное решение", - сказала Людмила Спиридонова.

Интернет-опрос НАФИ охватил всю страну. Согласно его результатам, семейный бюджет в той или иной форме ведут более 60% россиян. Остальные 40% ведут подсчет трат в уме. 16% опрошенных обладают высоким уровнем финансовой грамотности, низким - 30%.

По данным аналитиков, 79% респондентов хотели бы повышать свою информированность по финансовым темам, а 64% понимают, что за повышение финансовой грамотности ответственны они лично.

По данным Минфина, для повышения финансовой грамотности ведомство использует разные инструменты. Так, для молодежи Минфин проводит олимпиады и внедряет финансовую грамотность в образовательные стандарты. При работе со старшим поколением, министерство пытается работать с населением через работодателя.  В текущем году ежегодное повышение квалификации в сфере финграмотности педагогов и преподавателей образовательных организаций пройдут свыше 11,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.

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Теги:
Банки Кредиты
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