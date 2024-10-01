Тепло в Нижнем Новгороде получают более 512 учреждений социальной сферы Общество

В Нижнем Новгороде по данным на 4 октября тепло подается в 512 учреждениях социальной сферы, в том числе в 283 детских садах, 142 школах, 49 учреждениях здравоохранения, а также 12 учреждений дополнительного образования.

Как сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры, к отоплению подключено уже более 5,5 тысяч многоквартирных домов.

Специалисты домоуправляющих компаний продолжают донастройку оборудования в жилом фонде. Для вызова слесаря необходимо обращаться в свой ДУК или ТСЖ.

Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения работают в каждой из районных администраций города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде дали отопление в почти 4,5 тысячи многоквартирных домах.

Также сообщалось, что более 270 учреждений соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде.