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Общество

Тепло в Нижнем Новгороде получают более 512 учреждений социальной сферы

04 октября 2024 15:51  [96] Общество

В Нижнем Новгороде по данным на 4 октября тепло подается в 512 учреждениях социальной сферы, в том числе в 283 детских садах, 142 школах, 49 учреждениях здравоохранения,  а также 12 учреждений дополнительного образования. 

Как сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры, к отоплению подключено уже более 5,5 тысяч многоквартирных домов.

Специалисты домоуправляющих компаний продолжают донастройку оборудования в жилом фонде. Для вызова слесаря необходимо обращаться в свой ДУК или ТСЖ.

Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения работают в каждой из районных администраций города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде дали отопление в почти 4,5 тысячи многоквартирных домах.

Также сообщалось, что более 270 учреждений соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
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