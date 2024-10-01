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Общество

Более 270 учреждений соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде

02 октября 2024 15:53  [115] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде по данным на 2 октября теплом обеспечены 276 учреждений социальной сферы, в том числе 164 детских сада, 76 школ, 26 учреждений здравоохранения. 

Как сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры мэрии, тепло также подается в 2561 многоквартирный дом.

Управляющие организации и учреждения соцсферы проводят работы по регулировке внутренних систем отопления зданий.

По данным департамента, подача тепла разбита на несколько этапов. Первый этап - пуск котельной и доставка ресурса до подъезда, второй - заполнение системы жилых домов и социальных учреждений. За первый этап ответственны ресурсоснабжающие организации, за второй – ДУКи и ТСЖ. В департаменте отмечают, что процесс доведения тепла до каждой квартиры не всегда проходит быстро.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил подготовку к отопительному сезону.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
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