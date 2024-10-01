Вице-премьер Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет Политика

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, архив

В России больше не будет нелегальной миграции. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе, сообщает телеканал "360".

"Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", — подчеркнул чиновник.

Хуснуллин добавил, что Россия и Таджикистан должны сделать подрабочую группу и расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух государств. Это необходимо для получения информации об уезжающих и приезжающих.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Также депутаты рассмотрят проект закона о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев.

Напомним, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.