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Политика

Делегация Нижегородской области находится с рабочим визитом в Республике Беларусь

07 октября 2024 11:07  [64] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

С 7 по 10 октября делегации Нижегородской области находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. В составе делегации – председатель Заксобрания Евгений Люлин, зампредседателя регионального парламента Денис Бакиев, председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров, и другие сотрудники регпарламента.

Как рассказали в пресс-службе ЗСНО, в первый день работы делегации Евгений Люлин проведёт встречу с председателем Брестского областного Совета депутатов Игорем Брилевичем. Основной темой этой встречи станет экологическая безопасность.

Кроме того, Евгений Люлин и Владислав Атмахов примут участие в работе научно-практической экологической конференции, в ходе которой обсудят организацию работы по ликвидации объектов накопленного вреда.

Также в рамках программы визита Молодёжные парламенты при ЗСНО и Брестском областном Совете депутатов подпишут соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут реализовывать совместные инициативы и грантовые проекты.

В пресс-службе сообщили, что спикер нижегородского Заксобрания проведёт ряд рабочих встреч - в том числе с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым, с которым они обсудят подготовку к предстоящему 12-ому Форуму регионов Беларуси и России (мероприятие пройдёт в 2025 году в Нижнем Новгороде).

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Теги:
Белоруссия Законодательное собрание Международное сотрудничество
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