Запуски новых проектов жилья выросли в России на 10% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России по итогам 9 месяцев текущего года запуски новых проектов жилья по сравнению с прошлым годом выросли на 10% и составили 35,2 млн кв. метров. Как сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, несмотря на завершение массовой льготной ипотеки, в третьем квартале застройщики продолжали активно наращивать портфель жилищного строительства. Так, в июле-сентябре на рынок вывели 12 млн кв. метров новых проектов.

"В июле-сентябре на рынок выведено 12 млн кв. м новых проектов – практически на уровне высокого II квартала и больше, чем в том же квартале 2021-2023 гг. География жилищного строительства продолжает смещаться в регионы – доля субъектов РФ, не относящихся к 10 крупнейшим, последовательно растёт. Это результат структурной трансформации российской экономики, которая выражается, в том числе, в повышении уровня жизни людей за пределами крупных региональных центров", – отметил Виталий Мутко.

По словам Виталия Мутко, география жилищного строительства сместилась в регионы. Так, самый большой рост запусков в третьем квартале зафиксировали в Дальневосточном округе (+21% ко второму кварталу до 1,1 млн кв. м), Приволжском (+13% до 2,3 млн кв. м) и Северо-Кавказском (+7% до 0,6 млн кв. м) федеральных округах. В Москве в третьем квартале застройщики запустили проектов на 1,33 млн кв. м (+1% ко второму кварталу), в Санкт-Петербурге – на 0,32 млн кв. м (+18% ко второму кварталу).

Согласно сообщению, подготовкой новых проектов, на фоне большого спроса, девелоперы занимались с 2020 по 2022 гг. В этой связи в настоящих макроэкономических условиях застройщикам экономически выгоднее запустить продажи по таким объектам, чтобы снизить ставку по проектному финансированию.

С начала года портфель строящегося жилья в России вырос на 11% и на период 1 октября текущего года достиг 117,8 млн кв. м. Для сравнения за аналогичный период в 2021-2023 годах рост составлял 5-6%.

Ранее сообщалось, что новые программы ипотеки появятся в России. Также сообщалось, что ИТ-ипотеку продлили в Нижегородской области на новых условиях.