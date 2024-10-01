Новые программы ипотеки появятся в России Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Госдума в осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина начнёт обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, новые программы затронут тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Кроме того, эксперты обсудят предложение ввести строительную ипотеку - в тех регионах, где в настоящее время идёт или планируется масштабное строительство - как жилое и инфраструктурное, так и промышленное.

"По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трёхлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ", - уточнил депутат.

Анатолий Аксаков добавил, что в стране есть проблемы с кадрами.

"Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья. Это могут быть очень адресные точечные, программы, без массового использования", - уточнил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

При этом он подчеркнул, что новые программы не будут влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики.

"Я считаю, что массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем её опыт", - сказал он.

Напомним, что с 1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Она была запущена весной 2020 года для поддержки застройщиков в пандемию, затем неоднократно продлялась и видоизменялась. За всё время действия программы было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что ИТ-ипотеку продлили в Нижегородской области на новых условиях.