Нижегородские предприятия приглашаются на итоговую конференцию "Изучай. Обучай" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители нижегородских предприятий приглашаются на итоговую конференцию "Изучай. Обучай". Как сообщает пресс-служба правительства региона, конференция, которая пройдет 22 октября в Нижнем Новгороде, организована региональным центром компетенций (РЦК) совместно с региональным Минпромторгом в рамках нацпроекта "Производительность труда".

По данным министерства, для эффективного внедрения бережливых технологий ответственным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Такая возможность заложена в нацпроекте "Производительность труда". Так, эксперты регионального центра компетенций проводят регулярные конференции "Изучай. Обучай", участники которых могут обменяться опытом друг с другом, а также перенять опыт экспертов на профильных секциях.

Предстоящая итоговая конференция этого цикла будет посвящена работе с персоналом, привлечению молодежи, созданию команды и цифровизации производства. По словам руководителя РЦК Нижегородской области Романа Рензина, спикерами на мероприятии станут методолог образовательных программ, бизнес-тренер, руководитель отдела развития компетенций молодежного центра "Высота" Олеся Потоцкая, директор по управлению персоналом АО "Сибур-Нефтехим" Марианна Дурзина, а также основатели компании Nelumbo Consult Оксана Терентьева и Григорий Парубенко.

Согласно сообщению, мероприятие будет актуально для руководителей, которые курируют цифровизацию и работу с персоналом, а также для инструкторов по бережливому производству, прошедших тренерскую подготовку по программам Регионального центра компетенций. В конференции могут принять участие представители предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда", а также компании, которые еще только планируют внедрять бережливые технологии. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации, которую можно пройти до 15 октября по ссылке: https://forms.gle/f54AeaN8DNiVpoRb9.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 150 нижегородских компаний станут участниками проекта "Производительность труда" с 2025 года.