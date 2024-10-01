Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
Один день в Городецком районе
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
07 октября 2024 13:06  [112] Нижегородские предприятия приглашаются на итоговую конференцию "Изучай. Обучай"
07 октября 2024 10:49  [175] Свыше 226 млн рублей привлекли нижегородские предприниматели через сервис МСП.РФ
06 октября 2024 10:12  [434] Нижегородский бизнес может претендовать на Национальную премию "Наш вклад"
04 октября 2024 17:34  [621] Классифайд начали запускать игровые механизмы для своих пользователей
04 октября 2024 16:17  [574] Более 200 специалистов нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров 
04 октября 2024 15:36  [584] Купно за едино: "Ростелеком" предложил сотрудничество региональным операторам в Нижнем Новгороде
04 октября 2024 15:25  [570] Нижегородцы смогут оценить свои "гибкие навыки" с помощью мини-игр
04 октября 2024 14:32  [532] VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей
04 октября 2024 14:21  [583] Специалисты АПЗ в составе нижегородской делегации бизнес-миссии посетили Дагестан
04 октября 2024 13:08  [573] Крупные банки повышают ставки по вкладам
Бизнес

Нижегородские предприятия приглашаются на итоговую конференцию "Изучай. Обучай"

07 октября 2024 13:06  [112] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители нижегородских предприятий приглашаются на итоговую конференцию "Изучай. Обучай". Как сообщает пресс-служба правительства региона, конференция, которая пройдет 22 октября в Нижнем Новгороде, организована региональным центром компетенций (РЦК) совместно с региональным Минпромторгом в рамках нацпроекта "Производительность труда".

По данным министерства, для эффективного внедрения бережливых технологий ответственным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Такая возможность заложена в нацпроекте "Производительность труда". Так, эксперты регионального центра компетенций проводят регулярные конференции "Изучай. Обучай", участники которых могут обменяться опытом друг с другом, а также перенять опыт экспертов на профильных секциях.

Предстоящая итоговая конференция этого цикла будет посвящена работе с персоналом, привлечению молодежи, созданию команды и цифровизации производства. По словам руководителя РЦК Нижегородской области Романа Рензина, спикерами на мероприятии станут методолог образовательных программ, бизнес-тренер, руководитель отдела развития компетенций молодежного центра "Высота" Олеся Потоцкая, директор по управлению персоналом АО "Сибур-Нефтехим" Марианна Дурзина, а также основатели компании Nelumbo Consult Оксана Терентьева и Григорий Парубенко.

Согласно сообщению, мероприятие будет актуально для руководителей, которые курируют цифровизацию и работу с персоналом, а также для инструкторов по бережливому производству, прошедших тренерскую подготовку по программам Регионального центра компетенций.  В конференции могут принять участие представители предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда", а также компании, которые еще только планируют внедрять бережливые технологии. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации, которую можно пройти до 15 октября по ссылке: https://forms.gle/f54AeaN8DNiVpoRb9. 

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 150 нижегородских компаний станут участниками проекта "Производительность труда" с 2025 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2024 14:29  [651] Более 150 нижегородских компаний станут участниками проекта "Производительность труда" с 2025 года
26 сентября 2024 09:31  [565] Нижегородские предприятия на треть снизили время производства благодаря нацпроекту
26 сентября 2024 07:35  [543] Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" на Бору
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph