Нижегородские предприятия на треть снизили время производства благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия – участники нацпроекта "Производительность труда" в среднем на 31% сократили время изготовления продукции на пилотных участках. Как сообщает региональный Минпромторг, инструменты нацпроекта помогают ускорять работу без потери качества.

По данным ведомства, в настоящее время нижегородские предприятия-участники производят автокомпоненты, химию, электронные и многие другие изделия. За пять лет действия нацпроекта в регионе среднее время протекания процессов на потоках-образцах сократилось на 31% при среднем показателе по стране в 28%.

Внедрять инструменты нацпроекта на предприятиях помогают специалисты регионального и федерального центров компетенций.

Сначала эксперты проводят тщательный аудит, который помогает выявить "узкие места", где можно провести оптимизацию. Чаще всего это сокращение излишних запасов сырья и исключение ненужных перемещений персонала. Так, в АО "РУМО Групп"скорость изготовления газомотокомпрессоров выросла на 45% при помощи экспертов Федерального центра компетенций. А в ООО "А-Сталь" специалисты регионального центра компетенций помогли увеличить скорость производства ламинированных оцинкованных стальных рулонов на 30%.

На сегодняшний день бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют 263 компании.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" на Бору.