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Бизнес

Более 150 нижегородских компаний станут участниками проекта "Производительность труда" с 2025 года

26 сентября 2024 14:29  [45] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Не менее 152 нижегородских предприятия с 2025 года смогут получить поддержку по внедрению бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда", который войдет в состав нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Как сообщает региональный Минпромторг, нацпроект будет действовать до 2030 года. 

В ведомстве отметили, что планируется увеличить общее количество таких предприятий до 415.

Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда". Регион входит в тройку лидеров по количеству компаний-участников нацпроекта и количеству сотрудников, обученных использованию бережливых технологий.

С 2019 года участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 263 компании из самых разных отраслей: логистики, торговли, автомобилестроения, судостроения, химии, металлообработки и других. В среднем за этот период выработка на пилотных участках предприятий выросла на 43%, а скорость производства продукции – на треть.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда", который разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, можно получить в центре "Мой бизнес". 

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия на треть снизили время производства благодаря нацпроекту.

 

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Теги:
Нацпроект Предприниматели Производительность труда
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