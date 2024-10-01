Нижегородские добровольцы перед отправкой на СВО получили письма от школьников Общество

Фото: Дом народного единства

Группу добровольцев, которые заключили военные контракты в Нижнем Новгороде, торжественно проводили на боевое слаживание. Как сообщает Дом народного единства, перед отправкой новобранцам вручили письма с добрыми пожеланиями и искренними словами поддержки от нижегородских школьников.

"После срочной службы в армии я твердо решил помочь товарищам на передовой СВО. Очень приятно чувствовать всеобщую поддержку, тем более от юного поколения. Перед отправкой на учебный полигон мы получили теплые и воодушевляющие письма от детей. Мне вручили письмо от Виктории, она написала, что гордится такими смелыми парнями, и пожелала крепкого здоровья. Спасибо ей, пусть знает, что её письмо я буду всегда носить с собой!", - рассказал доброволец из Дзержинска.

Все новобранцы отметили, что идут на службу с уверенностью в завтрашнем дне и спокойствием за будущее своих близких. Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина увеличены выплаты от Минобороны РФ до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тысяч рублей: 400 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч— от региона и 305 тысяч— от города.

В Нижегородской области также работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Внести свой вклад в приближение Победы и встать в строй решает всё больше жителей Нижегородской области. В этот раз в пункте отправки – целая группа добровольцев из Дзержинска. Сварщик из города химиков оставил хорошо оплачиваемую работу, чтобы применить в зоне боевых действий опыт, ранее полученный во время срочной службы в армии.

"Я знаю, что буду полезен в армии. Смогу помочь сослуживцам защитить Родину. Для этого мы все добровольно идем на спецоперацию. И нас поддерживают не только дома. Весточку от школьника, этот треугольник, я буду хранить, как личный оберег - у сердца", - поделился мужчина.

Торжественные проводы контрактников на военную службу состоялись с участием нижегородского барда и общественного деятеля Олега Новосельцева. Он исполнил для будущих участников СВО легендарные песни "Нам нужна одна победа", "Давай закурим, товарищ, по одной" и другие. Патриотический концерт для добровольцев организовали Штаб Захара Прилепина, Центр "Пешков" и Центр набора добровольцев.

"В моей семье папа – военнослужащий, дед воевал. Считаю, дома нечего отсиживаться. Поеду сражаться за Родину и бороться с несправедливостью. Эмоции перед отправкой очень сильные. Военные песни бодрят, а детские письма, словами не передать, как трогают. Победа будет за нами!", - сказал доброволец из Нижнего Новгорода.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.