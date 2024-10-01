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Политика

Евгений Шевченко наградил представителей избирательной системы Нижегородской области

07 октября 2024 18:54  [69] Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Член ЦИК России Евгений Шевченко побывал с двухдневным рабочим визитом в Нижегородской области.

Как сообщает избирком региона, ходе визита состоялось торжественное мероприятие по случаю вручения ведомственных наград ЦИК России организаторам выборов на территории Нижегородской области.

Наградами и поощрениями ЦИК РФ за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в РФ отмечено 88 представителей избирательной системы Нижегородской области.

Так, за активное содействие и существенную помощь в организации и проведении избирательных кампаний в регионе и обеспечение избирательных прав инвалидов поощрен нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата".

Также председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская вручила памятные сувениры членам участковой избирательной комиссии №987 города Дзержинска Алёне Хотеновой и Марии Кирюшкиной, которые во время выборов президента РФ пресекли попытку совершения противоправных действий на участке. 

Евгений Шевченко высоко оценил результаты проекта "ИнформУИК" в Нижегородской области. По его словам, за 20 дней подготовки к выборам президента около 7000 членов участковых избирательных комиссий в Нижегородской области, а это примерно треть численного состава всех УИК, обошли 98% домовладений (более полутора миллионов). При этом процент "открывания дверей" составил 78. Члены УИК разъясняли избирателям формы и способы голосования, рассказывали, каким способом и в какие сроки подать заявление на участие в ДЭГ или в "Мобильном избирателе".

На ДЭГ в Нижегородской области было подано 288 тысяч заявлений, а проголосовали 266 тысяч человек, то есть 92 процента. С помощью "Мобильного избирателя" проголосовали 49 тысяч избирателей. Результаты говорят сами за себя", - подытожил Евгений Шевченко.

Ранее сообщалось, что нарушений на выборах в Нижегородской области не зафиксировали.

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Теги:
Выборы Награды ЦИК
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