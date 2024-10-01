Три нижегородские компании участвуют в выставке "Агропродмаш 2024" на льготных условиях Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородские компании на льготных условиях с 7 по 11 октября принимают участие в 29-й международной выставке "Агропродмаш 2024". Как сообщает пресс-служба правительства региона, Нижегородскую область на выставке представляют ООО "Светлобор" - оборудование для производства шоколада, ООО "ТММ-Криолайн"- торговое оборудование, ООО "Рефрихол" - торговое оборудование.

По данным регионального Минпромторга, "Агропродмаш" – крупнейшая в Восточной Европе выставка сырья, ингредиентов и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Каждый год её посещают представители ведущих компаний отрасли, импортеры и дистрибьюторы. В этом году на выставке свои товары представляют более 1000 предприятий из 16 стран мира. Участие в выставке нижегородским предприятиям даст возможность представить свои товары на международном уровне, обменяться опытом с коллегами, а также провести деловые переговоры с потенциальными партнерами.

С начала года специалисты Центра поддержки экспорта региона организовали участие 52 нижегородских предприятий в 15 выставках. По итогам мероприятий 24 региональные компании заключили экспортные контракты на общую сумму 7,8 мли долларов.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что услуги по продвижению собственного бренда от центра "Мой бизнес" получили 50 нижегородских предпринимателей.