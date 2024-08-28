Три нижегородские компании на льготных условиях участвуют в выставке в Беларуси Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 24-й международной выставке "Белорусская строительная неделя-2024" на льготных условиях принимают участие три нижегородские компании.

Как сообщает пресс-служба правительства, поддержку предприятиям оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

На выставке в Минске представлены строительные и отделочные материалы, техника, домостроение, беседки, спортивные и детские площадки – всего 14 направлений. Регион на выставке представляют : ООО "ПластикСтрой"- геосинтетические материалы, ООО "Алюмика" - строительные металлические конструкции, ООО "Русгеосинт"- нетканые текстильные материалы. Расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели взял на себя ЦПЭ НО .

Ранее в этом году специалисты Центра поддержки экспорта уже обеспечили льготное участие нижегородских компаний с коллективными стендами на выставках в Китае, ОАЭ, Казахстане, Саудовской Аравии, Узбекистане и Беларуси.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что услуги по продвижению собственного бренда от центра "Мой бизнес" получили 50 нижегородских предпринимателей.