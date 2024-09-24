Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
24 сентября 2024 15:53  [123] Нижегородские предприятия смогут принять участие в выставке "Химия-2024" на льготных условиях
24 сентября 2024 15:04  [141] "Ростелеком" предлагает своим клиентам проверить данные на утечки
24 сентября 2024 14:30  [169] ЛУКОЙЛ внедрил инновационный стандарт для дорожных покрытий на своих АЗС
24 сентября 2024 14:02  [164] ВТБ повысил ставки по вкладам
24 сентября 2024 12:20  [184] VK Tech запускает универсальную платформу для бизнеса
24 сентября 2024 12:07  [198] Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла
24 сентября 2024 11:16  [215] В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса
24 сентября 2024 07:55  [276] Нижегородское ООО "Спектр-Авто" сократило производство фургонов в 2,3 раза благодаря нацпроекту
23 сентября 2024 17:05  [392] Нижегородские предприятия провели более 60 переговоров в Республике Дагестан
20 сентября 2024 19:14  [798] Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор молодежных проектов Корпорации МСП
Бизнес

Нижегородские предприятия смогут принять участие в выставке "Химия-2024" на льготных условиях

24 сентября 2024 15:53  [123] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские производители смогут на льготных условиях представить свою продукцию на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, содействие производителям в участие окажет региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

ЦПЭ возьмет на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также на аренду выставочных площадей и мебели.

Принять участие в выставке на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам. В целом планируется отобрать несколько компаний. Результаты отбора будут опубликованы в течение пяти рабочих дней после даты окончания приема заявок на сайте Центра поддержки экспорта Нижегородской области: https://export-nn.ru/.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что три нижегородские компании на льготных условиях участвуют в выставке в Беларуси.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Льготы Мой бизнес МСП
Поделиться:
Новости по теме
24 сентября 2024 12:36  [175] Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Выксе
20 сентября 2024 15:28  [694] Нижегородский автопром приглашают участвовать в международной выставке в Москве
19 сентября 2024 19:12  [813] Фирменный знак "Сделано нижегородцами" создали в Нижегородской области
18 сентября 2024 17:51  [597] Три нижегородские компании на льготных условиях участвуют в выставке в Беларуси
09 сентября 2024 09:53  [727] Услуги по продвижению собственного бренда от центра "Мой бизнес" получили 50 нижегородских предпринимателей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph