Нижегородские предприятия смогут принять участие в выставке "Химия-2024" на льготных условиях Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские производители смогут на льготных условиях представить свою продукцию на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, содействие производителям в участие окажет региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

ЦПЭ возьмет на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также на аренду выставочных площадей и мебели.

Принять участие в выставке на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам. В целом планируется отобрать несколько компаний. Результаты отбора будут опубликованы в течение пяти рабочих дней после даты окончания приема заявок на сайте Центра поддержки экспорта Нижегородской области: https://export-nn.ru/.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что три нижегородские компании на льготных условиях участвуют в выставке в Беларуси.