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Общество

Встречу с родственниками участников СВО провели в Нижегородском районе

09 октября 2024 17:56  [93] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе при поддержке фонда "Защитники Отечества" состоялась встреча с родственниками участников специальной военной операции. 

Как сообщает районная администрация, членам семей участников СВО рассказали о способах получения назначенных выплат, о санаторно-курортном лечении, взаимодействии с воинскими подразделениями, а также о мерах социальной поддержки. 

В мероприятии приняли участие замглавы администрации Нижегородского района Михаил Коноплев, начальник управления образования администрации Нижегородского района Марина Зеленова, заместитель начальника управления благоустройства  и улично-дорожной сети  администрации Нижегородского района Максим Смертин, социальный координатор по Нижегородскому району фонда "Защитники Отечества" Ксения Белова, прокурор Нижегородского района Дмитрий Рыжов, и.о. военного комиссара Советского и Нижегородского районов Екатерина Староверова, ведущий специалист управления социальной защиты населения по нижегородскому району Алена Иванцова.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев рассказал о мерах соцподдержки участников СВО на муниципальном уровне.

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Теги:
Льготы Нижегородский район СВО
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