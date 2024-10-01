Встречу с родственниками участников СВО провели в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе при поддержке фонда "Защитники Отечества" состоялась встреча с родственниками участников специальной военной операции.

Как сообщает районная администрация, членам семей участников СВО рассказали о способах получения назначенных выплат, о санаторно-курортном лечении, взаимодействии с воинскими подразделениями, а также о мерах социальной поддержки.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации Нижегородского района Михаил Коноплев, начальник управления образования администрации Нижегородского района Марина Зеленова, заместитель начальника управления благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района Максим Смертин, социальный координатор по Нижегородскому району фонда "Защитники Отечества" Ксения Белова, прокурор Нижегородского района Дмитрий Рыжов, и.о. военного комиссара Советского и Нижегородского районов Екатерина Староверова, ведущий специалист управления социальной защиты населения по нижегородскому району Алена Иванцова.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев рассказал о мерах соцподдержки участников СВО на муниципальном уровне.