Десять проектов по программе "Вам решать!" на 2025 год предложили жители в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Десять инициативных проектов по четырем направлениям: "Наши дороги", "Все лучшее детям", "Наша инициатива" и "Молодежная политика" подготовили жители Нижегородского района в рамках реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2025 году.

Как сообщили в районной администрации, все инициативы соответствуют условиям и требованиям проекта.

Активисты ТОС микрорайона "Верхние Печеры" предложили выложить на беговой дорожке на территории школы № 22 по ул.Верхне-Печерская, 5А резиновое покрытие, а на территории школы № 42 по ул. Верхне-Печерская, 3А обустроить баскетбольно-волейбольную площадку. Кроме того, было предложено провести ремонт лестничного схода в районе дома № 6б по ул.Германа Лопатина и тротуара к остановке "улица Германа Лопатина".

Инициативная группа микрорайона "Усиловский" предложила четыре концепции:

- проект по текущему ремонту асфальтового покрытия на территории школы №35 по улице Фруктовая, 8;

- проект по ремонту асфальтового покрытия на территории детского сада №477 по ул. Усилова, 8а;

- проект по ремонту тротуара между детским садом № 432 ул. Фруктовая, 9а, детским садом № 445 ул. Фруктовая, 11 и домами №№ 2, 3 по ул. Кудьминская;

- проект по ремонту тротуара от дома №14 по ул. Радужная до дома № 9/1 по ул.Фруктовая, вдоль школы № 35 ул. Фруктовая, 8.

ТОС "Гребешковский" инициировал проект по устройству детской площадки с резиновым покрытием по набережной Федоровского, 3.

Активные жители микрорайона "Ковалихинский" предложили проект по текущему ремонту спортивного зала гимназии №13 по ул. Большая Печерская, 16б. Жители микрорайона "Горьковский" предлагают отремонтировать резиновое покрытие хоккейной площадки на территории школы № 19 по ул. Славянская, 35.

Напомним, что заявки на участие в программе "Вам решать!" принимаются до 15 октября на сайте GOLOSZA.RU.