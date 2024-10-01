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Общество

Подать заявки на участие в проекте "Вам решать!" нижегородцам помогают соцучастковые

08 октября 2024 18:16  [113] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные участковые рассказывают нижегородцам о сборе заявок на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на следующий год и помогают подать заявки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 8 октября соцучастковые работали в поселке Петряевка в Дзержинске.

Проект "Вам решать!" позволяет благоустроить, привести в порядок территорию своего района или города. Заявки от жителей принимаются по нескольким направлениям, среди которых - "Наш двор", "Наши дороги", "Спорт для всех" и др. Кроме того, в Год семьи в проекте появилось направление "Семейная заявка".

По данным администрации Дзержинска, в городе заявки на конкурсный отбор подали 23 инициативных группы. При этом 5 из них в новой номинации – "Семейная заявка". Большая часть инициатив касаются ремонта поселковых дорог.  Всего за 5 лет действия проекта , в Дзержинске было отремонтировано больше 20 км дорог.

Напомним, заявки на участие в губернаторском проекте  "Вам решать!" на 2025 год можно подать до 15 октября  на сайте: golosza.ru. На обновленной цифровой платформе каждый участник может создать личный кабинет через сервис "Госуслуги" и заполнить необходимые данные для подачи заявки онлайн в местную администрацию, после чего отслеживать её статус.

На реализацию инициатив в 2025 году из бюджета Нижегородской области выделено 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин дал старт проекту "Вам решать!"

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Дороги
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