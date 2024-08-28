Глеб Никитин дал старт проекту "Вам решать!" Общество

В Нижегородской области стартовал ежегодный Губернаторский проект инициативного бюджетирования "Вам решать!". С 11 сентября начался прием заявок, реализация которых запланирована на 2025 год. В следующем году на финансовую поддержку проектов-победителей выделено 1 млрд 200 млн рублей.

Проект "Вам решать!" направлен на поддержку инициатив нижегородцев, стремящихся принять участие в работах по благоустройству территорий, на которых они живут (дворов, парков, общественных пространств, дорог и т.д.). Благодаря организационной и финансовой поддержке Правительства региона множество инициативных проектов нижегородцев, прошедших конкурсную процедуру и набравших большинство голосов при голосовании, превращается в реальные дела и новые объекты благоустройства.

Губернатор Глеб Никитин, сообщая о старте проекта в своем Тelegram-канале, напомнил, что 2024 год является Годом семьи, и предложил нижегородцам подавать семейные заявки, которые будут получать дополнительные баллы.

Мы обратились к экспертам с просьбой оценить опыт инициативного бюджетирования и определить, какую роль такой подход играет в системе современных региональных социально-политических отношений.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС обращает внимание на особенности нижегородского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!".

"Проект "Вам решать!" как пример инициативного бюджетирования позволяет прорабатывать конкретными делами вопросы местного (локального) значения с помощью самих граждан, которые хорошо осведомлены о проблемах двора или близлежащего сквера. То есть привлечение населения к решению насущных вопросов при их же участии и контроле – это, не что иное, как гражданское участие, осознанный подход и неравнодушие к жизни своей улицы, села, города и т.д. Такой подход играет существенную роль не только в становлении зрелого и функционального гражданского общества, но и в выстраивании региональных социально-политических отношений, основанных на диалоге власти и социума. Непосредственное участие населения в определении направлений расходования бюджетных средств через публичный процесс делает его справедливым (выбор проекта-победителя осуществляется голосованием), прозрачным, и меняет восприятие общественностью деятельности, например, муниципалитета в сторону признания ее честной и открытой".

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"По официальной информации, в 2023 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" было подано 1018 заявок, 488 из которых были признаны победителями конкурса. В голосовании тогда приняли участие более 757 000 человек. Учитывая общую численность жителей Нижегородской области, которая, согласно данным Нижегородстата, на 1 января 2024 года составила 3 060 335 человек, выходит, что почти каждый четвертый житель области принял участие в голосовании. Отталкиваясь от обозначенных показателей, можно говорить об эффективности данного проекта. В целом, любая инициатива по вовлечению общества в решение социально значимых вопросов, как-то – вопросы благоустройства территорий, объектов инфраструктуры и т.д. – уже представляет собой немалую пользу для функционирования, как социума, так – и государства, и его институтов.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Давным-давно, в бытность главой городской администрации Нижнего Новгорода (их тогда еще разрешали называть мэрами) Вадима Булавинова, существовала такая практика: жители какого-то одного подъезда, желавшие сделать эту общедомовую территорию более привлекательной, писали заявление в районную администрацию, что хотят сделать косметический ремонт подъезда. Власть им выдавала расходный материал и инструменты, а жильцы самостоятельно всем миром делали ремонт. Практика, по-моему, не получила очень широкого распространения, но после окончания ремонта в одном подъезде, обязательно находился человек из соседнего, который восклицал: А так можно было?! И подбивал своих соседей на аналогичное действие. Проект "Вам решать!" масштабнее: другая схема, другой подход, другие исполнители. Но движущая сила, как мне кажется, та же самая".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества подчеркивает действенность проекта инициативного бюджетирования.

"Опыт инициативного бюджетирования или, как его еще принято называть во всем мире, партисипаторного бюджетирования, трудно недооценить. С тех пор, как эта модель впервые была апробирована в бразильском городе Порту-Алегри, прошло уже четверть века. За это время метод распределения бюджета на нужды жителей при непосредственном активном участии самих жителей завоевал огромное количество сторонников и распространился по всему миру. Этот метод несколько лет назад был экспортирован в Россию и с успехом прижился здесь. Сегодня в нашей стране инициативное бюджетирование (в различных его модификациях) используют очень многие регионы, и распространение его продолжается".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского акцентирует внимание на различных аспектах "Вам решать!".

"Проект "Вам решать!" - блестящий пример того, как власть не пытается сочинять какие-то масштабные проекты, а спрашивает у граждан о том, какие проекты, имеют наибольшую актуальность. Как правило, в их число попадают объекты, которые власти очень трудно заметить в силу их внешней незначительности; при этом, от их исправности и стабильного функционирования зависит социальное благополучие десятков и сотен человек.

Говоря о плюсах этого проекта, в глобальном контексте следует отметить возрастающее доверие власти к гражданской инициативе: она становится одним из акторов формирования бюджетных расходов. Не могу не увидеть в этом развитие гражданского общества и активизацию его взаимодействия с властью как на муниципальном, так и на региональном уровне".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"