Андрей Чугунов: "Нижегородцы стали чаще интересоваться новым местом работы" Общество

Нижний Новгород занял 2 место, после Ижевска и Тольятти, по приросту средних зарплатных предложений. Об этом сообщила одна из организаций, работающей в сфере рекрутинга. По данным аналитиков этой организации средняя сумма, которую указывают работодатели в вакансиях, с лета прошлого года выросла на 21% В Нижнем Новгороде соискателям готовы платить около 73 901 рубль в месяц, при занятости в полный рабочий день.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Если зарплатные предложения при трудоустройстве рассматривать как индикатор состояния рынка труда, то приведенные данные могут свидетельствовать только о дефиците работников в регионе. Опираясь на усредненные данные, можно лишь предполагать, какие отрасли наиболее нуждаются в кадрах. Да и о квалификации этих работников усредненные данные мало что скажут. Более того, делать выводы на основании обработки вакансий, размещенных только на одном рекрутинговом ресурсе,тоже не совсем правильно.

Кстати, другой аналогичный ресурс разместил свою аналитику, и которой следует, что нижегородцы стали чаще интересоваться новым местом работы. Если работодатели за год увеличили зарплатные предложения на 21%, то соискатели, обновивших свои резюме в сентябре стало больше на 24% относительно сентября прошлого года. При этом 9 из 10 опрошенных соискателей, желающих сменить рабочее место, заявили, что постоянно испытывают стресс.

Более конкретны представители службы занятости Нижегородской области. На сайте этой организации не так давно появился ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий региона.

200 тыс. руб. завод НИТЕЛ предлагает слесарю-механику и регулировщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

180 тыс. руб. ООО "ГОРОДЕЦКИЙ СРМЗ" — токарю с опытом работы 5 лет и умением работать на разных станках.

160 тыс. руб. ООО "БЗТО" — электросварщику. Плюсом идут ДМС, служебный транспорт и компенсация за фитнес-клуб.

150 тыс. руб. ООО "ИПСК" — электромонтажнику.

140 тыс. рублей ООО "Мастер Авто" — рихтовщику кузовов.

И заметьте, ни одного IT-специалиста, о нехватке которых в индустрии вообще и в Нижнем Новгороде, в частности, не говорит только ленивый.

Тренд на увеличение зарплатных предложений, с одной стороны, и желание сменить работу — с другой, объясняет и такой показатель службы занятости как напряженность на рынке труда, который на 1 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде равен 0,04 человека на одну вакансию. Положительная это динамика или негативная — решайте сами".