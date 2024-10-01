Сергей Судьин: "Рост зарплатных предложений - формулировка весьма деликатная" Общество

Нижний Новгород занял 2 место, после Ижевска и Тольятти, по приросту средних зарплатных предложений. Об этом сообщила одна из организаций, работающей в сфере рекрутинга. По данным аналитиков этой организации средняя сумма, которую указывают работодатели в вакансиях, с лета прошлого года выросла на 21% В Нижнем Новгороде соискателям готовы платить около 73 901 рубль в месяц, при занятости в полный рабочий день.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Рост зарплатных предложений - формулировка весьма деликатная, за которой может скрываться очень многое; чтобы говорить ответственно о социально-экономических причинах и эффектах этого явления, нужно привести много других показателей. Несмотря на явно позитивную эмоциональную окрашенность новостей о росте зарплат, предлагаемых работодателями, этот процесс может свидетельствовать о противоречивых явлениях в сфере труда, занятости и экономики в целом.

Начать нужно с того, что декларируемая заработная плата нередко оказывается фикцией. Наши опросы показывают, что высокие доходы, указываемые в описании вакансий на сайтах, не соответствуют действительности и обусловлены возросшими требованиями к работнику и необходимостью трудиться в очень непростых условиях, с внеурочными, переработками и прочими неприятностями. Одной из причин такого поведения работодателей является официально признаваемый дефицит рабочих рук и, как следствие, желание работодателей решить свои проблемы увеличением нагрузки на имеющийся в распоряжении или привлекаемый персонал.

Второй момент - соотношение роста зарплат и инфляции, а проще - роста цен. Ни для кого не секрет, насколько за последнее время подорожало жилье, автомобили, да и не только они. Разговоры о негативных эффектах бурного роста экономики (такой же мы наблюдали в 2005-2006 годах) вряд ли кого могут успокоить. Хотя, утверждать, что быстрый рост зарплатных предложений в регионе не связан с ростом его экономической активности было бы тоже несправедливо: Нижний Новгород и Нижегородская область в целом - один из наиболее развитых субъектов России и эти тенденции для нас должны быть характерны в первую очередь. Как, в прочем, для Ижевска и Тольятти с учетом структуры экономики этих городов.

В сложившихся условиях не могу не выразить озабоченности по поводу социально-экономического благополучия пенсионеров - наиболее уязвимой социальной группы, которую рост доходов в промышленности не касается, а вот рост цен бьет напрямую. Гармонизация экономической и социальной политики должна оставаться приоритетной задачей власти".