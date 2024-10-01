Сергей Судьин: "Рост зарплатных предложений - формулировка весьма деликатная"

Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [5779] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [2919] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
13 октября 2023 10:40  [2766] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
13 октября 2023 13:42  [2760] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
01 февраля 2024 14:58  [2537] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2447] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
16 октября 2023 10:46  [2296] Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"
01 февраля 2024 12:14  [2281] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
22 декабря 2023 16:32  [1988] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
08 апреля 2024 19:35  [1962] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2024 16:49  [82] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
10 октября 2024 16:44  [84] Андрей Чугунов: "Нижегородцы стали чаще интересоваться новым местом работы"
10 октября 2024 16:39  [88] Маршрут трамвая №27 сократят в Нижнем Новгороде из-за ремонта трамвайных путей
10 октября 2024 16:34  [86] Сергей Судьин: "Рост зарплатных предложений - формулировка весьма деликатная"
10 октября 2024 16:30  [101] Нижний Новгород занял 2 место по приросту средних зарплатных предложений
10 октября 2024 16:07  [121] Десять проектов по программе "Вам решать!" на 2025 год предложили жители в Нижегородском районе
10 октября 2024 15:21  [149] Второй Всероссийский хакатон по программированию проходит в Нижнем Новгороде
10 октября 2024 14:38  [151] ЛУКОЙЛ поддержал проект "Бабушкин сундук"
10 октября 2024 14:22  [193] Анатолий Сидорин возглавил Нижегородскую областную стоматологию
10 октября 2024 13:45  [183] Нижегородские волонтёры передали участникам СВО ещё один внедорожник 
Общество

Сергей Судьин: "Рост зарплатных предложений - формулировка весьма деликатная"

10 октября 2024 16:34  [86] Общество

Нижний Новгород занял 2 место, после Ижевска и Тольятти, по приросту средних зарплатных предложений. Об этом сообщила одна из организаций, работающей в сфере рекрутинга. По данным аналитиков этой организации средняя сумма, которую указывают работодатели в вакансиях, с лета прошлого года выросла на 21% В Нижнем Новгороде соискателям готовы платить около 73 901 рубль в месяц, при занятости в полный рабочий день.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Рост зарплатных предложений - формулировка весьма деликатная, за которой может скрываться очень многое; чтобы говорить ответственно о социально-экономических причинах и эффектах этого явления, нужно привести много других показателей. Несмотря на явно позитивную эмоциональную окрашенность новостей о росте зарплат, предлагаемых работодателями, этот процесс может свидетельствовать о противоречивых явлениях в сфере труда, занятости и экономики в целом.

Начать нужно с того, что декларируемая заработная плата нередко оказывается фикцией. Наши опросы показывают, что высокие доходы, указываемые в описании вакансий на сайтах, не соответствуют действительности и обусловлены возросшими требованиями к работнику и необходимостью трудиться в очень непростых условиях, с внеурочными, переработками и прочими неприятностями. Одной из причин такого поведения работодателей является официально признаваемый дефицит рабочих рук и, как следствие, желание работодателей решить свои проблемы увеличением нагрузки на имеющийся в распоряжении или привлекаемый персонал.

Второй момент - соотношение роста зарплат и инфляции, а проще - роста цен. Ни для кого не секрет, насколько за последнее время подорожало жилье, автомобили, да и не только они. Разговоры о негативных эффектах бурного роста экономики (такой же мы наблюдали в 2005-2006 годах) вряд ли кого могут успокоить. Хотя, утверждать, что быстрый рост зарплатных предложений в регионе не связан с ростом его экономической активности было бы тоже несправедливо: Нижний Новгород и Нижегородская область в целом - один из наиболее развитых субъектов России и эти тенденции для нас должны быть характерны в первую очередь. Как, в прочем, для Ижевска и Тольятти с учетом структуры экономики этих городов.

В сложившихся условиях не могу не выразить озабоченности по поводу социально-экономического благополучия пенсионеров - наиболее уязвимой социальной группы, которую рост доходов в промышленности не касается, а вот рост цен бьет напрямую. Гармонизация экономической и социальной политики должна оставаться приоритетной задачей власти".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Сергей Судьин Статистика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph