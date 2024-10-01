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Общество

Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"

10 октября 2024 16:49  [92] Общество

Нижний Новгород занял 2 место, после Ижевска и Тольятти, по приросту средних зарплатных предложений. Об этом сообщила одна из организаций, работающей в сфере рекрутинга. По данным аналитиков этой организации средняя сумма, которую указывают работодатели в вакансиях, с лета прошлого года выросла на 21% В Нижнем Новгороде соискателям готовы платить около 73 901 рубль в месяц, при занятости в полный рабочий день.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"К приведенным статистическим данным необходимо относиться с определенной долей осторожности. При анализе подобной статистики важно не забывать об изначальных базовых уровнях, на основании которых и проводятся динамические замеры. Если базовый уровень конкретного показателя невысокий, то и его увеличение в процентном соотношении далеко не всегда свидетельствует о по-настоящему качественных сдвигах в той или иной сфере. Согласно недавно опубликованным предварительным данным Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (Нижегородстат), реально располагаемые населением Нижегородской области денежные доходы за первый квартал 2024 года выросли на 9,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года. При этом, как показывает Нижегородстат, среднедушевой денежный доход жителей нижегородского региона в первом квартале 2024 года составил 50 759 рублей, что на 20,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Не следует забывать, что регион демонстрирует хорошие результаты по целому ряду различных показателей, которые в той или иной степени связаны с доходами населения. Например, в национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив Нижегородская область в 2023 году заняла 10 место, став при этом лидером в Приволжском федеральном округе, а по индексу экономического потенциала регионов РФ (в первом квартале 2024 года), представленному Фондом развития гражданского общества, она заняла 15 место (причем, по одному из критериев – уровню средней заработной платы по состоянию на 01 апреля 2024 года – только 42-е место по стране!

В любом случае, рост предлагаемой работодателями заработной платы жителям Нижегородской области является положительным фактором для соискателей и жителей региона в целом. Данная динамика свидетельствует скорее об устойчивом росте спроса на рабочую силу при её сокращении, особенно, учитывая недавнее временное решение о прекращении выдачи патентов, дающих право на работу иностранным гражданам из "безвизовых" стран. Не будем забывать и про продолжающееся сокращение численности населения Нижегородской области и тот факт, что во взрослую жизнь сейчас выходит всё ещё относительно небольшое (по сравнению с другими возрастными группами) поколение рожденных в середине 2000-ых г.г. (хотя в ближайшие годы этот показатель увеличится в связи с ростом рождаемости во второй половине 2000-ых г.г.) При этом, экономика региона, являющегося одним из центров промышленного производства и развития IT-индустрии страны, нуждается в рабочих руках, отсюда и растущее предложение на рынке труда.

К сожалению, одним из негативных экономических эффектов подобной тенденции может стать повышение темпов инфляции на разные группы товаров и услуг. Кроме того, далеко не все предприятия и компании готовы участвовать в этой "гонке предложений", и возможно перетекание рабочей силы из одних хозяйствующих субъектов (и отраслей – в целом) к другим, что приведет к дефициту кадров в первых, а, возможно – к их потенциальному закрытию, что отрицательно скажется на деловой активности в регионе. Положительным эффектом может выступать улучшение общественных настроений в связи с повышением предлагаемых на рынке труда зарплатных предложений, а также – увеличение миграции из других регионов страны, причем – не только соседних – что, в свою очередь, может способствовать увеличению численности населения Нижегородской области".   

 

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Теги:
Дмитрий Каминченко Зарплата Статистика
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