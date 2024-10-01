Свыше 16,5 тысяч сеянцев сосны высадили в рамках акции "Сохраним лес" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории Краснобаковского районного лесничества прошла всероссийская акция "Сохраним лес. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, на площади почти 5 гектаров высадили более 16,5 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.

В мероприятии приняли участие министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, а также представители профильных ведомств, сотрудники Краснобаковского районного лесничества, волонтеры, а также ребята из школьного лесничества "Святобор".

По словами министра, акция дает возможность каждому внести свой вклад в восстановление и приумножение лесов страны.

"С 2019-го года, когда акция прошла впервые, в нашем регионе было высажено более семи миллионов деревьев. В сентябре-октябре этого года на площади более 600 га планируем высадить около 2,5 млн сеянцев хвойных пород. Очень рад, что с каждым годом становится все больше желающих присоединиться к акции", - отметил Роман Воробьев.

По итогам 2023 года Нижегородская область заняла первое место в стране и стала самым активным регионом-участником акции "Сохраним лес". В высадке леса тогда приняли участие свыше 3,5 человек. В 2022 году регион стал вторым. В тот год участниками акции стали 1,5 человек.

Организаторами акции, которая реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", являются АНО "Сад Памяти", всероссийское экологическое движение "Экосистема" при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Стать участником акции "Сохраним лес" могут все желающие. Подробную информацию можно найти на сайте сохранимлес.рф.

Ранее сообщалось, что ежегодная всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Нижегородской области.