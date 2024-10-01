Опыт Корпорации развития Мурманской области изучат в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области (КРНО) Антон Гаранин и генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса подписали договор о сотрудничестве агентств развития.

Как отметили в КРНО, это первое подобное соглашение Нижегородской области, которое заключено между агентствами региональными развитиями.

Партнерские отношения предусматривают обмен информацией и взаимное консультирование по актуальным вопросам, а также проведение совместных мероприятий. Кроме того, сотрудничество должно положительно сказаться на деловом климате в регионах.

Так, нижегородцы планируют рассмотреть опыт мурманских коллег в реализации инфраструктурных проектов и привлечении инвесторов в условиях специфики арктических территорий. Кроме того, будет полезен и опыт в развитии портовой инфраструктуры, что особенно актуально в преддверии создания речного порта на территории Бора.

Во время рабочей встречи делегация КРНО поделилась практикой сопровождения инвесторов на всех стадиях реализации проектов, привлечения резидентов на территорию ОЭЗ "Кулибин".

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области посетила Сирийскую Арабскую Республику.