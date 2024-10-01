Центр семейного чтения после ремонта открыли в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на улице Адмирала Макарова после ремонта открылась библиотека "Центр семейного чтения".

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, на модернизацию библиотеки из регионального бюджета было направлено 5 млн рублей. Кроме того, капремонт помещений на 15 млн рублей провели за счет средств городского бюджета.

По словам министра культуры культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, капитальный ремонт в библиотеке шел с 2022 года.

В отремонтированных пространствах установили новую современную мебель. Кроме того здесь появились стеллажи открытого доступа и почти 3000 новых книг. Зоны библиотеки адаптировали для маломобильных пользователей – расширили дверные проемы и установили подъемник для колясочников. Помимо этого, были оборудованы компьютерами и другой офисной техникой рабочие места библиотекарей и индивидуальные рабочие места в зоне коворкинга, закуплен интерактивный стол, интерактивная большеформатная доска для проведения мероприятий. Обеспечен доступ к электронному каталогу, Национальной электронной библиотеке и библиотеке "ЛитРес".

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода разместил в терминале "библиотеку".