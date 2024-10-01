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Экономика

Самые большие зарплаты в России зафиксированы в сферах финансовых услуг и страхования

14 октября 2024 09:35  [59] Экономика

Самое большое повышение зарплаты - более чем на 21% - с начала года отмечено в сферах обрабатывающего производства, водоснабжения, добычи полезных ископаемых и строительства.  При этом в узкоспециализированных отраслях самая большая зарплата у работников в сферах финансовых услуг и страхования. Как сообщает ТАСС , об этом говорится в результатах исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАналитика", которое было проведено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" за первое полугодие 2024 года

"По данным экспертов "СберАналитики", быстрее всего в течение года росли зарплаты сотрудников, занятых на обрабатывающих производствах - на 27%, где с 2022 года рост составил 48,5%. Также более чем на четверть увеличился заработок сотрудников, занятых в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, на 21,6% - в добыче полезных ископаемых и на 21% в строительстве", -  говорится в исследовании.

Самые большие зарплаты получают работники добывающих компаний - 133,8 тысячи рублей до вычета налогов. Прирост по сравнению с 2023 годом - 21,6%. На втором месте IT сфера - 123,6 тысячи рублей. Прирост в этой сфере составил 11,4%. На третьем - финансисты, они получают 115 тысяч рублей, прирост - 4,5%.

Относительно узкоспециализированных отраслей, то здесь больше всего получают в финансовых услугах и страховании - 208,3 тысячи рублей. Более 150 тысяч рублей составляет зарплата в отраслях рыбоводства, разработки программного обеспечения, воздушного и космического транспорта, добычи нефти и газа.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты по итогам первого полугодия выросли на 9,4%.

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Теги:
Зарплата Профессии
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